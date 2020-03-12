Экс-футболист «Астаны» и сборной Казахстана объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Валерий Коробкин объявил о завершении профессиональной карьеры.
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Валерий Коробкин объявил о завершении профессиональной карьеры.
Прошлый сезон 35-летний хавбек провел в шымкентском «Ордабасы». В КПЛ-2019 он провел девять игр. По окончании сезона Коробкин покинул «Ордабасы».
«Спасибо футболу, что дал мне многое в жизни. Хочу сказать спасибо всем ребятам, с кем удалось выходить на поле и переживать разные эмоции после игры, спасибо всем тренерам, работникам, руководителям и болельщикам клубов, в которых я играл. Особая благодарность тем людям, которые поддерживали меня и направляли на моем футбольном пути, и, конечно, моим родным — они всегда были рядом и остаются моим надежным плечом по жизни! Я благодарен судьбе за подаренные мне 19 футбольных сезонов, за каждый матч, за редко, но каждый забитый гол! Футбол остается в моей жизни навсегда, но я уже в нем не в качестве игрока», — написал Коробкин в своем Instagram.
Коробкин — воспитанник российского футбола. Но в свое время был натурализован, что позволило ему провести 13 игр за сборную Казахстана.
В Казахстане также он играл за «Кайсар», «Атырау», «Актобе», «Астану». В составе столичного клуба становился обладателем Кубка Казахстана-2012, а с актюбинцами завоевывал Суперкубок-2014. Всего в КПЛ сыграл 178 матчей, забил восемь мячей.