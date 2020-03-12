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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси грозит двухнедельный карантин по возвращении в Аргентину

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после возвращения в Аргентину из Испании может попасть в 14-дневный карантин.

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«В соответствии с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, Аргентина находится в сдерживающей фазе и действует по установленному плану. Для путешественников из всех стран, где распространение вируса проходит в полную силу, рекомендуется 14-дневная изоляция. Чтобы минимизировать распространение вируса, спортсменам рекомендуется не посещать следующие страны: Китай, Южная Корея, Япония, Иран, Италия и остальная Европа, США», — приводит заявление аргентинских властей TyC Sports.

Форвард каталонского клуба был вызван в состав сборной для участия в квалификационных матчах чемпионата мира 2022 года против сборных Эквадора и Боливии.

https://sportmail.ru/article/basketball-nba/40913955/
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