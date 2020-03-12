Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Базель
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался возвращаться в расположение клуба из-за обнаружения коронавируса у другого игрока команды Даниэле Ругани. Об этом сообщает The Sun.

Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что Роналду намерен принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра, куда ранее прилетел навестить перенесшую инсульт мать.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно ранее 12 марта. Болезнь у 25-летнего защитника протекает бессимптомно.

9 марта Национальный олимпийский комитет Италии принял решение запретить проведение всех спортивных мероприятий, включая матчи Серии А, до 3 апреля. Кроме того, в стране закрыты школы, приостановлена торговая деятельность, а передвижения граждан ограничены.

Италия находится на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом — 12 462 человека. Из них 827 человек умерли, более тысячи — излечились.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
В Лиге чемпионов будет новый король. Драма «Ливерпуля»
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
У игрока «Ювентуса» коронавирус. Итальянские клубы на карантине
Театр не одного Неймара: «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым
Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить в матче НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь