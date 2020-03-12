Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

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Отмечается, что Роналду намерен принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра, куда ранее прилетел навестить перенесшую инсульт мать.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно ранее 12 марта. Болезнь у 25-летнего защитника протекает бессимптомно.

9 марта Национальный олимпийский комитет Италии принял решение запретить проведение всех спортивных мероприятий, включая матчи Серии А, до 3 апреля. Кроме того, в стране закрыты школы, приостановлена торговая деятельность, а передвижения граждан ограничены.