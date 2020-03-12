Мадридский «Реал» ввел карантин из-за коронавируса

Источник: Reuters

По информации телеканала, в баскетбольной команде был выявлен случай заражения коронавирусом.

Период карантина из-за коронавируса составляет 14 дней. Поэтому футбольный «Реал» рискует не сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», запланированном на 17 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных — примерно половина от общего числа — обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.