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15:18 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» ввел карантин из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Мадридский «Реал» ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».

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Источник: Reuters

По информации телеканала, в баскетбольной команде был выявлен случай заражения коронавирусом.

Период карантина из-за коронавируса составляет 14 дней. Поэтому футбольный «Реал» рискует не сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», запланированном на 17 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных — примерно половина от общего числа — обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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