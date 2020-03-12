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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испанская Примера прервана как минимум на два тура из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпионат Испании по футболу приостановлен как минимум на два тура из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте турнира.

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В четверг мадридский «Реал» сообщил, что у одного из баскетболистов команды выявлено наличие нового коронавируса. Так как футболисты и баскетболисты «Реала» проводят занятия в общем тренировочном центре, все спортсмены помещены на карантин на 14 дней.

«Учитывая обстоятельства, которые стали известны сегодня утром, относительно карантина, установленного “Реалом”, и возможного заражения игроков других клубов, La Liga считает, что существуют обстоятельства для введения следующего протокола противодействия вспышки COVID-19 … принято решение приостановить турнир как минимум на два следующих тура», — говорится в заявлении.

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«Это решение будет пересмотрено после завершения срока карантина в обозначенных клубах и других возможных ситуаций, который могут произойти», — отмечается в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ дала заболеванию официальное название — COVID-19, а 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 124 тысяч человек более чем в 110 странах, более 4 тысяч человек скончались.

По последним данным, в Испании зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.

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