Три игрока «Лестера» были изолированы. У них проявились симптомы коронавируса

Источник: Sports.Ru

«У нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды», — заявил Роджерс.

Ранее сообщалось, что в случае, если тесты остальных игроков будут положительными, ближайший матч команды в АПЛ будет перенесен.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Погибли 8 человек.