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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Три игрока «Лестера» были изолированы. У них проявились симптомы коронавируса

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что у трех футболистов клуба были обнаружены симптомы коронавируса.

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Источник: Sports.Ru

«У нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды», — заявил Роджерс.

Ранее сообщалось, что в случае, если тесты остальных игроков будут положительными, ближайший матч команды в АПЛ будет перенесен.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Погибли 8 человек.

Власти Великобритании пока не хотят проводить матчи АПЛ без зрителей, чтобы не вызывать панику.

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