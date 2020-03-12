Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Базель
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
18:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист итальянской «Сампдории» Габбьядини инфицирован коронавирусом

ТАСС, 12 марта. Нападающий итальянского футбольного клуба «Сампдория» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2020

28-летний футболист стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом. Первым стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Габбьядини до «Сампдории» выступал за «Аталанту», «Читаделлу», «Ювентус», «Болонью», «Наполи», а также английский «Саутгемптон». За сборную Италии он провел 11 матчей и забил два гола.

Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
Читайте также
Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Похоже, ЛЧ скоро отменят. «Реал» и «Ювентус» уже на карантине
Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен
СМИ: IIHF в ближайшее время объявит об отмене ЧМ по хоккею
У трех игроков «Лестера» проявились симптомы коронавируса
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым
На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь