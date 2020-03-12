Футболист итальянской «Сампдории» Габбьядини инфицирован коронавирусом
ТАСС, 12 марта. Нападающий итальянского футбольного клуба «Сампдория» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 12 марта. Нападающий итальянского футбольного клуба «Сампдория» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает
28-летний футболист стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом. Первым стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Габбьядини до «Сампдории» выступал за «Аталанту», «Читаделлу», «Ювентус», «Болонью», «Наполи», а также английский «Саутгемптон». За сборную Италии он провел 11 матчей и забил два гола.
Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.