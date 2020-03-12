Футболист итальянской «Сампдории» Габбьядини инфицирован коронавирусом

Источник: AP 2020

28-летний футболист стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом. Первым стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Габбьядини до «Сампдории» выступал за «Аталанту», «Читаделлу», «Ювентус», «Болонью», «Наполи», а также английский «Саутгемптон». За сборную Италии он провел 11 матчей и забил два гола.

Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.