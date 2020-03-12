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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Жуков проделывает огромную работу на поле». Игрок «Вислы» впечатлен полузащитником сборной Казахстана

Казахстанец Георгий Жуков продолжает приятно удивлять партнеров по польской «Висле», которые отмечают его весомый вклад в последние результаты команды. В частности, о сильных сторонах 25-летнего футболиста высказался полузащитник краковского клуба Вулнет Баша.

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«Когда команда хорошо подготовлена ​​физически, это видно сразу во время матчей. Недавно мы сыграли три игры за девять дней с почти одинаковым составом. И все же у нас не было проблем с физической формой, мы действительно хорошо себя представили. Следует подчеркнуть, что мы проделали солидную, тяжелую работу на сборах в Турции. Наш новичок Георгий Жуков проделывает огромную работу на поле. Для каждого из нас его присутствие в игре — это хорошо, будь то для нападающих или других полузащитников, включая меня. Он похож на Вукана Савичевича. Я думаю, что Георгий и Вукан очень хорошо дополняют друг друга», — цитирует Башу gazetakrakowska.pl.

После 25 туров «Висла» набрала 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. Жуков провел шесть матчей в Экстраклассе и два раза включался в символическую сборную чемпионата Польши. Отметим, что согласно решению польской федерации футбола игры местного первенства до конца сезона будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса.

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