«Жуков проделывает огромную работу на поле». Игрок «Вислы» впечатлен полузащитником сборной Казахстана

«Когда команда хорошо подготовлена ​​физически, это видно сразу во время матчей. Недавно мы сыграли три игры за девять дней с почти одинаковым составом. И все же у нас не было проблем с физической формой, мы действительно хорошо себя представили. Следует подчеркнуть, что мы проделали солидную, тяжелую работу на сборах в Турции. Наш новичок Георгий Жуков проделывает огромную работу на поле. Для каждого из нас его присутствие в игре — это хорошо, будь то для нападающих или других полузащитников, включая меня. Он похож на Вукана Савичевича. Я думаю, что Георгий и Вукан очень хорошо дополняют друг друга», — цитирует Башу gazetakrakowska.pl.