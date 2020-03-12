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20:25 (мск), источник: ТАСС

Major League Soccer приостановила на месяц проведение матчей из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Руководство Североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) приняло решение о приостановлении матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Проведение матчей отложено на 30 дней. Руководство лиги и клубов в скором времени проведет переговоры по будущему возобновлению турнира.

На данный момент сыграно два тура регулярного чемпионата. Действующим победителем турнира является «Сиэтл».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

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