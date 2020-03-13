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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Менди находится на карантине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди находится на карантине, поскольку у члена его семьи подозрение на коронавирус, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, футболист будет находиться в самоизоляции до тех пор, пока результаты анализов у родственника, у которого возникли проблемы с дыханием, не будут объявлены.

«Клуб подтверждает, что член семьи игрока команды находится в больнице с симптомами респираторного заболевания. Он прошел обследование в больнице, в том числе тест на новый коронавирус. Пока результаты неизвестны, игрок находится на карантине в качестве меры предосторожности», — сказал представитель «Сити».

Ранее было объявлено, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», который должен был пройти 17 марта в Манчестере, перенесен из-за карантина в испанском клубе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.

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