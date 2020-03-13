Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.03
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Еврокубки
12.03
Рейнджерс
Байер
13
Футбол. Еврокубки
12.03
Вольфсбург
Шахтер Д
12
Футбол. Еврокубки
12.03
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
12.03
Айнтрахт Ф
Базель
03
Футбол. Еврокубки
12.03
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
05
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
18«Реал» выиграл класико
02:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Персонал команды, недавно тесно контактировавший с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на карантин должны попасть все игроки и тренерский штаб команды, а также некоторые футболисты из академии. «Арсенал» ожидает, что люди, не контактировавшие с Микелем, вернутся на работу в ближайшие дни.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Жаль, что так получилось, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вновь буду работать, как только мне позволят», — отметил испанский специалист.

«Мы поддержим Микеля, тренеров и всех игроков из основной команды. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только получим разрешение врачей. Очевидно, что полное выздоровление Микеля сейчас является приоритетом для всех нас», — сказал спортивный директор клуба Рауль Санльехи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.

Читайте также
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
Полицейские и пустые трибуны. «Динамо» выбило «Спартак» из КГ
Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей
МЮ в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
СМИ: Футболист «Манчестер Сити» находится на карантине
«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь