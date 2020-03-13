У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.
«Персонал команды, недавно тесно контактировавший с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на карантин должны попасть все игроки и тренерский штаб команды, а также некоторые футболисты из академии. «Арсенал» ожидает, что люди, не контактировавшие с Микелем, вернутся на работу в ближайшие дни.
«Жаль, что так получилось, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вновь буду работать, как только мне позволят», — отметил испанский специалист.
«Мы поддержим Микеля, тренеров и всех игроков из основной команды. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только получим разрешение врачей. Очевидно, что полное выздоровление Микеля сейчас является приоритетом для всех нас», — сказал спортивный директор клуба Рауль Санльехи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.