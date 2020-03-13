У Артеты коронавирус. Кажется, теперь АПЛ никуда не денется и тоже прервет сезон
Между позитивным объявлением и плохой новостью от «Арсенала» прошло меньше часа.
Между позитивным объявлением и плохой новостью от «Арсенала» прошло меньше часа.
«Арсенал» объявил о положительном тесте на коронавирус у главного тренера Микеля Артеты. Клуб заявил, что сразу же закрыл свой тренировочный центр.
• Все сотрудники клуба, которые контактировали с Артетой, уже изолированы в соответствии со всеми инструкциями британского правительства. «Арсенал» подчеркивает, что речь о значительном количестве сотрудников базы, всех игроках первой команды, коллегах Микеля по тренерскому штабу, а также нескольких работниках академии, которые тоже могли пересекаться с испанцем.
• «Арсенал» проведет дезинфекцию базы главной команды и академии, в то время как другие клубные локации продолжат работу в обычном режиме. Клуб рассчитывает, что все сотрудники, не контактировавшие с Артетой, вернутся к обычному режиму работы в ближайшие дни.
• Лондонский клуб собирается согласовывать все дальнейшие шаги с представителями медицинских организаций. Кроме того, «Арсенал» планирует обсудить с руководством АПЛ, FA и клубов, с которыми команде предстояло играть, план действий. «Очевидно, мы не сможем провести несколько следующих матчей по расписанию. Мы как можно скорее сориентируем болельщиков, у которых уже есть билеты на следующие матчи, — говорится в заявлении клуба. — Сейчас мы выясняем, кто еще мог контактировать с Микелем. Мы сообщим этим людям о случившемся, чтобы они могли самоизолироваться».
Конечно, все это очень разочаровывает. Но я сделал тест сразу, когда почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только смогу.
***
АПЛ до последнего стремилась ничего не переносить и рассматривала максимум варианты сыграть без зрителей, но положительный тест Микеля Артеты явно меняет все. «Арсенал» должен был в субботу 14 марта сыграть с «Брайтоном», а затем с «Шеффилдом» 22 марта в четвертьфинале Кубка Англии — и явно не сыграет.
Причем так совпало, что между объявлением
Похоже, АПЛ все же придется последовать массовому примеру и поставить сезон на паузу.