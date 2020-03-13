У Артеты коронавирус. Кажется, теперь АПЛ никуда не денется и тоже прервет сезон

Источник: Reuters

«Арсенал» объявил о положительном тесте на коронавирус у главного тренера Микеля Артеты. Клуб заявил, что сразу же закрыл свой тренировочный центр.

• Все сотрудники клуба, которые контактировали с Артетой, уже изолированы в соответствии со всеми инструкциями британского правительства. «Арсенал» подчеркивает, что речь о значительном количестве сотрудников базы, всех игроках первой команды, коллегах Микеля по тренерскому штабу, а также нескольких работниках академии, которые тоже могли пересекаться с испанцем.

• «Арсенал» проведет дезинфекцию базы главной команды и академии, в то время как другие клубные локации продолжат работу в обычном режиме. Клуб рассчитывает, что все сотрудники, не контактировавшие с Артетой, вернутся к обычному режиму работы в ближайшие дни.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/6a3edb4c-b036-448d-a0cf-ad72f2cd875d?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Ситуация с коронавирусом в мире: в Китае пик эпидемии пройден, в городах США вводят чрезвычайное положение Во время загрузки произошла ошибка.

• Лондонский клуб собирается согласовывать все дальнейшие шаги с представителями медицинских организаций. Кроме того, «Арсенал» планирует обсудить с руководством АПЛ, FA и клубов, с которыми команде предстояло играть, план действий. «Очевидно, мы не сможем провести несколько следующих матчей по расписанию. Мы как можно скорее сориентируем болельщиков, у которых уже есть билеты на следующие матчи, — говорится в заявлении клуба. — Сейчас мы выясняем, кто еще мог контактировать с Микелем. Мы сообщим этим людям о случившемся, чтобы они могли самоизолироваться».

Конечно, все это очень разочаровывает. Но я сделал тест сразу, когда почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только смогу. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Источник: Reuters

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АПЛ до последнего стремилась ничего не переносить и рассматривала максимум варианты сыграть без зрителей, но положительный тест Микеля Артеты явно меняет все. «Арсенал» должен был в субботу 14 марта сыграть с «Брайтоном», а затем с «Шеффилдом» 22 марта в четвертьфинале Кубка Англии — и явно не сыграет.

Причем так совпало, что между объявлением Премьер-лиги о проведении всех матчей 30-го тура в обычном режиме и заявлением «Арсенала» о коронавирусе у Артеты прошло меньше часа.

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