Футболист «Челси» заболел коронавирусом

Источник: AFP 2020

Представители «Челси», контактировавшие с 19-летним игроком, теперь будут вынуждены самоизолироваться. Это весь состав «Челси», тренерский штаб и персонал. При этом ожидается, что те, у кого не было тесного контакта с Каллумом, смогут вернуться к работе в ближайшие дни.

В официальном заявлении «Челси» отмечается, что симптомы легкой простуды у Каллума проявились утром в понедельник, 9 марта. С тех пор он не был на тренировочной базе клуба в качестве меры предосторожности. Накануне его тест на коронавирус оказался положительным.

«Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться на тренировочное поле как можно скорее. Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в ближайшее время в клубе», — говорится в сообщении «Челси».

Ранее коронавирус обнаружили у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. АПЛ уже объявила, что в связи с этим проведет экстренное заседание.