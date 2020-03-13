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14:23 (мск), источник: Sport24

Футболист «Челси» заболел коронавирусом

«Челси» опубликовал официальное заявление, в котором сообщает, что футболист команды Каллум Хадсон-Одои заболел коронавирусом.

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Источник: AFP 2020

Представители «Челси», контактировавшие с 19-летним игроком, теперь будут вынуждены самоизолироваться. Это весь состав «Челси», тренерский штаб и персонал. При этом ожидается, что те, у кого не было тесного контакта с Каллумом, смогут вернуться к работе в ближайшие дни.

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В официальном заявлении «Челси» отмечается, что симптомы легкой простуды у Каллума проявились утром в понедельник, 9 марта. С тех пор он не был на тренировочной базе клуба в качестве меры предосторожности. Накануне его тест на коронавирус оказался положительным.

«Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться на тренировочное поле как можно скорее. Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в ближайшее время в клубе», — говорится в сообщении «Челси».

Ранее коронавирус обнаружили у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. АПЛ уже объявила, что в связи с этим проведет экстренное заседание.

Ближайший матч «Челси» был запланирован на 14 марта — в гостях против «Астон Виллы» в рамках 30-го тура АПЛ. Команда также участвует в Лиге чемпионов и Кубке Англии. 18 марта в Мюнхене должен был состояться ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией», а 21 марта в Лестере — игра ¼ финала КА против «Лестера».

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