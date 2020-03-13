Матчи КПЛ будут проходить без зрителей

«Начиная с 14 марта 2020 года все матчи под эгидой Профессиональной футбольной лиги Казахстана будут проходить при закрытых трибунах.

Данные меры носят бессрочный характер, решение о завершении профилактических мероприятий будет принято дополнительно.

ПФЛК продолжит в полном объеме освещение матчей чемпионата Казахстана в прямом эфире на проекте ПФЛК-ТВ. Все матчи будут доступны для удобства зрителей на платформе YouTube, что позволяет следить за играми через интернет с помощью личных мобильных устройств. Помимо этого, прямые трансляции продолжатся и на республиканском телевидении.

Просим всех сограждан и любителей футбола обратить особое внимание на возможные серьезные последствия и поддерживать любимые команды дистанционно с помощью телевидения и интернета, — говорится в официальном заявлении ПФЛК.