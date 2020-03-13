Матчи чемпионата и Кубка Казахстана по футболу будут проходить без зрителей

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Отмечается, что чемпионаты, кубки, первенства страны по футзалу, пляжному, женскому, детско-юношескому и любительскому футболу приостановлены. Также отменены образовательные семинары и другие тематические форумы.

На матчи чемпионата и Кубка Казахстана по футболу будут допущены только официальные лица и обслуживающий персонал. Из работников СМИ посетить встречи смогут съемочные бригады телеканала-вещателя. О завершении профилактических мероприятий будет объявлено дополнительно.