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10:40 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата и Кубка Казахстана по футболу будут проходить без зрителей

ТАСС, 13 марта. Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о проведении матчей чемпионата и кубка страны без присутствия болельщиков в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

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Отмечается, что чемпионаты, кубки, первенства страны по футзалу, пляжному, женскому, детско-юношескому и любительскому футболу приостановлены. Также отменены образовательные семинары и другие тематические форумы.

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На матчи чемпионата и Кубка Казахстана по футболу будут допущены только официальные лица и обслуживающий персонал. Из работников СМИ посетить встречи смогут съемочные бригады телеканала-вещателя. О завершении профилактических мероприятий будет объявлено дополнительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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