Глеб — совладелец классного стадиона в Германии. Он мечтает, чтобы такие арены были в каждом областном центре Беларуси

Источник: DFB.de

Карьера Александра Глеба как футболиста завершена. 6-кратный лучший игрок страны объявил об этом окончательно и бесповоротно в среду на презентации фильма о себе.

Глеб уже давно размышлял над тем, что делать дальше. Он видит себя в футболе, но не на должности тренера. При этом, будучи высокооплачиваемым игроком, Глеб инвестировал деньги в различные направления. Конечно, не обходилось без промахов. Об одном из них мы узнали совсем недавно, когда футболист рассказал, как вложился в продажу икры вместе со своим агентом Николаем Шпилевским.

Но были и другие траты с расчетом на будущую отдачу, более удачные. Например, десять лет назад тогда еще игрок «Барселоны», находившийся в аренде в «Штутгарте», вложился в строительство стадиона.

Что за арена?

Если верить странице в испанской Википедии, деньги Глеба пошли на возведение «Вирмахендрук-Арены» в 8-тысячной коммуне Аспах, расположенной недалеко от Штутгарта. Там же находится и дом футболиста. Строительство задумали в 2009 году, когда клуб «Зонненхоф-Гросашпах» поднялся в Д4 немецкого футбола, что предполагало наличие более серьезного стадиона. Именно под это дело и решили снести старую арену и возвести новую, рассчитанную на 10 тысяч зрителей.

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Строительство заняло два года. Арену открыли в августе 2011-го. Размеры поля на ней — 105 метров на 68.

Сколько потратил Глеб?

Финансирование строительства взяла на себя группа инвесторов, в которую и входил Глеб. Кроме него из спортивных личностей свои деньги вложили нападающий Марио Гомес, с которым Алекс вместе играл за «Штутгарт», и агент Ули Фербер. Всего было задействовано 12 инвесторов.

Изначально планировалось, что проект потянет на 6,5 миллионов евро, но по факту вышло 10,2 миллиона. О размере суммы, которую потратил только Глеб, неизвестно. При этом сам Алекс считает, что не зря вложил свои деньги в строительство стадиона. На презентации фильма о своей карьере футболист поделился мечтой, чтобы в каждом областном центре Беларуси появилось по подобной арене.

Стадион принимал матчи ЛЕ и сборных

Во время футбольного матча на «Вирмахендрук-Арене» всего лишь раз зафиксировали аншлаг в 10 тысяч зрителей. Летом 2013-го на стадион для товарищеского матча против «Зонненхоф-Гросашпаха» пожаловала «Бавария». Несколько раз к солд-ауту удалось приблизиться на матчах немецкого Д3. В сезоне-2015/16 поединок против дрезденского «Динамо» собрал 9751 человека (большинство зрителей приехало поболеть за гостей), а в сезоне-2018/19 9,5 тысяч пришли на «Кайзерслаутерн».

«Вирмахендрук-Арена» несколько раз принимала матчи молодежных и женских сборных Германии, а также финал Регионального кубка. На счету стадиона один еврокубковый поединок. В начале августа 2013-го «Мерседес-Бенц-Арена», на которой играет «Штутгарт», готовилась к концерту Робби Уильямса. Из-за этого ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского «Ботева» перенесли в Аспах. После ничьей в гостях 1:1 на «Вирмахендрук-Арене» «Штутгарт» при 7 тысячах болельщиков сыграл 0:0 и прошел в следующий этап.

Кроме этого стадион принимает концерты — под такие мероприятия вместимость составляет до 15 тысяч зрителей. Каждый год здесь выступает известная немецкая поп-певица Андреа Берг — одна из 13 инвесторов при строительстве арены. Она приходится супругой агенту Ферберу. Клипы Берг на YouTube собирают миллионы просмотров. Также на стадионе радовали поклонников скрипач Дэвид Гарретт и рокер Петер Маффай.

Арена меняла названия

За свою относительно небольшую историю стадион несколько раз получал новые названия. Изначально сооружению дали имя «Комтех-Арена» в честь одноименной компании. Однако оно не продержалось и трех лет. Летом 2014-го стадион переименовали в «Мехатроник-Арену», снова упомянув спонсора.

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Недавно произошло последнее третье изменение имени стадиона. В середине декабря 2019 года объявили, что арена будет называться в честь нового спонсора — интернет-магазина WIRmachenDRUCK. Новое название начало действовать с января 2020-го.