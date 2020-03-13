Глеб — совладелец классного стадиона в Германии. Он мечтает, чтобы такие арены были в каждом областном центре Беларуси
Проект стоил больше 10 млн евро.
Проект стоил больше 10 млн евро.
Карьера Александра Глеба как футболиста завершена. 6-кратный лучший игрок страны объявил об этом окончательно и бесповоротно в среду на презентации фильма о себе.
Глеб уже давно размышлял над тем, что делать дальше. Он видит себя в футболе, но не на должности тренера. При этом, будучи высокооплачиваемым игроком, Глеб инвестировал деньги в различные направления. Конечно, не обходилось без промахов. Об одном из них мы узнали совсем недавно, когда футболист рассказал, как вложился в продажу икры вместе со своим агентом Николаем Шпилевским.
Но были и другие траты с расчетом на будущую отдачу, более удачные. Например, десять лет назад тогда еще игрок «Барселоны», находившийся в аренде в «Штутгарте», вложился в строительство стадиона.
Если верить странице в испанской Википедии, деньги Глеба пошли на возведение «Вирмахендрук-Арены» в 8-тысячной коммуне Аспах, расположенной недалеко от Штутгарта. Там же находится и дом футболиста. Строительство задумали в 2009 году, когда клуб «Зонненхоф-Гросашпах» поднялся в Д4 немецкого футбола, что предполагало наличие более серьезного стадиона. Именно под это дело и решили снести старую арену и возвести новую, рассчитанную на 10 тысяч зрителей.
Строительство заняло два года. Арену открыли в августе 2011-го. Размеры поля на ней — 105 метров на 68.
Финансирование строительства взяла на себя группа инвесторов, в которую и входил Глеб. Кроме него из спортивных личностей свои деньги вложили нападающий Марио Гомес, с которым Алекс вместе играл за «Штутгарт», и агент Ули Фербер. Всего было задействовано 12 инвесторов.
Изначально планировалось, что проект потянет на 6,5 миллионов евро, но по факту вышло 10,2 миллиона. О размере суммы, которую потратил только Глеб, неизвестно. При этом сам Алекс считает, что не зря вложил свои деньги в строительство стадиона. На презентации фильма о своей карьере футболист поделился мечтой, чтобы в каждом областном центре Беларуси появилось по подобной арене.
Во время футбольного матча на «Вирмахендрук-Арене» всего лишь раз зафиксировали аншлаг в 10 тысяч зрителей. Летом 2013-го на стадион для товарищеского матча против «Зонненхоф-Гросашпаха» пожаловала «Бавария». Несколько раз к
«Вирмахендрук-Арена» несколько раз принимала матчи молодежных и женских сборных Германии, а также финал Регионального кубка. На счету стадиона один еврокубковый поединок. В начале августа 2013-го «Мерседес-Бенц-Арена», на которой играет «Штутгарт», готовилась к концерту Робби Уильямса.
Кроме этого стадион принимает концерты — под такие мероприятия вместимость составляет до 15 тысяч зрителей. Каждый год здесь выступает известная немецкая
За свою относительно небольшую историю стадион несколько раз получал новые названия. Изначально сооружению дали имя «Комтех-Арена» в честь одноименной компании. Однако оно не продержалось и трех лет. Летом 2014-го стадион переименовали в «Мехатроник-Арену», снова упомянув спонсора.
Недавно произошло последнее третье изменение имени стадиона. В середине декабря 2019 года объявили, что арена будет называться в честь нового спонсора —
Хотели бы видеть такие арены по всей Беларуси?