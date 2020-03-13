«Барселона» полностью перестала работать

Источник: AFP 2020

Отмечается, что такое решение было принято утром 13 марта после консультаций с медицинскими специалистами. Шаг связан с распространением коронавируса и приостановлением футбольных турниров. Футболисты будут тренироваться в индивидуальном порядке дома.

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Ранее 13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Матчи, назначенные на следующую неделю, не состоятся. В Европе также был прерваны розыгрыши национальных чемпионатов, в том числе испанского.