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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» полностью перестала работать

Первая команда «Барселоны» в полном составе перестала работать. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте каталонского клуба.

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что такое решение было принято утром 13 марта после консультаций с медицинскими специалистами. Шаг связан с распространением коронавируса и приостановлением футбольных турниров. Футболисты будут тренироваться в индивидуальном порядке дома.

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Ранее 13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Матчи, назначенные на следующую неделю, не состоятся. В Европе также был прерваны розыгрыши национальных чемпионатов, в том числе испанского.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.

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