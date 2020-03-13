«Барселона» полностью перестала работать
Первая команда «Барселоны» в полном составе перестала работать. Об этом сообщается в
Первая команда «Барселоны» в полном составе перестала работать. Об этом сообщается в
Отмечается, что такое решение было принято утром 13 марта после консультаций с медицинскими специалистами. Шаг связан с распространением коронавируса и приостановлением футбольных турниров. Футболисты будут тренироваться в индивидуальном порядке дома.
Ранее 13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.