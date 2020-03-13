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19:25 (мск), источник: ТАСС

Матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу отложены из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Встречи 26-го тура чемпионата Германии по футболу, запланированные на 13—16 марта, перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги.

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Источник: AP 2020

Ранее в пятницу Германская футбольная лига сообщила, что соревнования будут приостановлены с 17 марта по 2 апреля. При этом планировалось провести матчи 26-го тура без зрителей.

«Учитывая сегодняшнюю динамику распространения коронавируса принято решение отложить матчи 26-го тура», — сообщается в заявлении.

Справка
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В Германии заразились коронавирусом свыше 2 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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