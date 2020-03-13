Матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу отложены из-за коронавируса

Ранее в пятницу Германская футбольная лига сообщила, что соревнования будут приостановлены с 17 марта по 2 апреля. При этом планировалось провести матчи 26-го тура без зрителей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.