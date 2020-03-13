«Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын и отец». Роналду опубликовал заявление о коронавирусе

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«Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас предельной заботы и внимания. Я обращаюсь к вам сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный распространением болезни по всему миру.

Важно, чтобы мы все следовали советам Всемирной организации здравоохранения и руководящих органов относительно того, как справиться со сложившейся ситуацией.

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Защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, и я солидарен с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниеле Ругани. Выражаю поддержку тем потрясающим профессионалам, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других, — говорится в заявлении Роналду в твиттере.

Португальский форвард также приложил ссылку на страницу с советами по профилактике коронавируса.