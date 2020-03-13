«Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын и отец». Роналду опубликовал заявление о коронавирусе
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал заявление относительно ситуации с коронавирусом.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал заявление относительно ситуации с коронавирусом.
«Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас предельной заботы и внимания. Я обращаюсь к вам сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный распространением болезни по всему миру.
Важно, чтобы мы все следовали советам Всемирной организации здравоохранения и руководящих органов относительно того, как справиться со сложившейся ситуацией.
Защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, и я солидарен с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниеле Ругани. Выражаю поддержку тем потрясающим профессионалам, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других, — говорится в заявлении Роналду в твиттере.
Португальский форвард также приложил ссылку на страницу с советами по профилактике коронавируса.
Напомним, после известия о болезни Ругани Роналду решил остаться в Португалии и не возвращаться в Италию, где продолжает активно распространяться вирус. По информации СМИ, нападающий закрылся на карантин в доме на Мадейре.