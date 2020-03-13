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21:41 (мск), источник: Sport24

«Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын и отец». Роналду опубликовал заявление о коронавирусе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал заявление относительно ситуации с коронавирусом.

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«Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас предельной заботы и внимания. Я обращаюсь к вам сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный распространением болезни по всему миру.

Важно, чтобы мы все следовали советам Всемирной организации здравоохранения и руководящих органов относительно того, как справиться со сложившейся ситуацией.

Справка
Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями

Защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, и я солидарен с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниеле Ругани. Выражаю поддержку тем потрясающим профессионалам, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других, — говорится в заявлении Роналду в твиттере.

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Португальский форвард также приложил ссылку на страницу с советами по профилактике коронавируса.

Напомним, после известия о болезни Ругани Роналду решил остаться в Португалии и не возвращаться в Италию, где продолжает активно распространяться вирус. По информации СМИ, нападающий закрылся на карантин в доме на Мадейре.

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12 марта© Ньюстюб
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