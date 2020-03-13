Казахстанский футбольный клуб закрыли перед началом сезона

Команду создали два года назад, а выступала она во второй лиге. Контракты на новый сезон с 25 футболистами подписали в феврале.

Причины закрытия «Аксу» футболистам и тренерскому штабу не назвали, но основная — отсутствие финансов. Для годового бюджета клубу нужно около 70 миллионов тенге.

«В этом году у нас хорошая команда собралась. Мы не знаем причины закрытия клуба. Очень обидно, — сетует капитан “Аксу” Нурсултан Тасжанов. — Директор пошел в акимат и руководство, наверх. Не знаем, как решится. У нас 25 человек сейчас без работы, не знаем, что делать».

«Ребята могут работать только в другой сфере — таксистами или официантами, — говорит главный тренер «Аксу» Виталий Вихлянов. — Люди, которые провели всю жизнь в футболе, зарабатывали за счет футбола, старались, теперь минимум до открытия нового трансферного окна останутся не у дел. Это очень трудно. Пришлось сдать билеты, парни сейчас в подвешенном состоянии.

Все ждем какого-то решения. Но я надеюсь, это решение будет в положительную сторону, команду все-таки оставят. Бюджет у нас не настолько велик, единственное — увеличился взнос в этом году, бюджет не увеличился по сравнению с прошлым годом. Есть бюджеты во второй лиге в два раза больше.