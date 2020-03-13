Казахстанский футбольный клуб закрыли перед началом сезона
Футбольный клуб «Аксу» из Павлодарской области прекращает существование, сообщает Pavlodar Today.
Футбольный клуб «Аксу» из Павлодарской области прекращает существование, сообщает Pavlodar Today.
Команду создали два года назад, а выступала она во второй лиге. Контракты на новый сезон с 25 футболистами подписали в феврале.
Причины закрытия «Аксу» футболистам и тренерскому штабу не назвали, но основная — отсутствие финансов. Для годового бюджета клубу нужно около 70 миллионов тенге.
«В этом году у нас хорошая команда собралась. Мы не знаем причины закрытия клуба. Очень обидно, — сетует капитан “Аксу” Нурсултан Тасжанов. — Директор пошел в акимат и руководство, наверх. Не знаем, как решится. У нас 25 человек сейчас без работы, не знаем, что делать».
«Ребята могут работать только в другой сфере — таксистами или официантами, — говорит главный тренер «Аксу» Виталий Вихлянов. — Люди, которые провели всю жизнь в футболе, зарабатывали за счет футбола, старались, теперь минимум до открытия нового трансферного окна останутся не у дел. Это очень трудно. Пришлось сдать билеты, парни сейчас в подвешенном состоянии.
Все ждем
Отметим, что 1 марта «Аксу» провел товарищеский матч с «Иртышом» — 0:4. В прошлом сезоне клуб занял 13-е место из 17 участников второй лиги.