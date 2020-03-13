Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
Клубы английской
Клубы английской
Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем,
Кроме того, в АПЛ сейчас 69 игроков, чьи контракты истекают 30 июня. Некоторые агенты будут требовать более длительных или завышенных контрактов от клубов, желающих переподписать футболистов. Это может привести к конфликтам игроков и клубов. В контрактах игроков, заключаемых через профсоюз, есть возможность продления истекающих соглашений на 28 дней в экстренном случае, но только при условии согласия сторон.
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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.