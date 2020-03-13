Сульшер: Я правильный человек для «Манчестер Юнайтед». Все доказательства налицо

«Чувствовал, что многое нужно изменить. Верю, что мы добьёмся высот. Считаю, что команда находится на пути, по которому должен идти «Манчестер Юнайтед». В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с «Манчестер Юнайтед».