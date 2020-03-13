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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер: Я правильный человек для «Манчестер Юнайтед». Все доказательства налицо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил свою работу в клубе. Норвежский специалист отметил также, что ему пришлось многое изменить, когда он возглавил «красных дьяволов» в конце 2018 года.

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Источник: AFP 2020

«Чувствовал, что многое нужно изменить. Верю, что мы добьёмся высот. Считаю, что команда находится на пути, по которому должен идти «Манчестер Юнайтед». В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с «Манчестер Юнайтед».

Думаю, что являюсь правильным человеком для клуба, но я не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства налицо, — приводит слова Сульшера Goal.

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19 декабря 2018© Ньюстюб
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