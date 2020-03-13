Сульшер: Я правильный человек для «Манчестер Юнайтед». Все доказательства налицо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Чувствовал, что многое нужно изменить. Верю, что мы добьёмся высот. Считаю, что команда находится на пути, по которому должен идти «Манчестер Юнайтед». В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с «Манчестер Юнайтед».
Думаю, что являюсь правильным человеком для клуба, но я не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства налицо, — приводит слова Сульшера Goal.