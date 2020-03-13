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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин подписал новый контракт с «Монако»

Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил сотрудничество с клубом. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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фотографий
8
фотографий

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. Прежнее соглашение 23-летнего футболиста с монегасками действовало до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1. Россиянин записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице французского первенства.

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29 ноября 2019© Ньюстюб
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