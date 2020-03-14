Головину повысили зарплату. Заслужил
Наш полузащитник подписал новый контракт с «Монако».
Наш полузащитник подписал новый контракт с «Монако».
Александр Головин продлил контракт с «Монако». Рассказываем, что известно о новом соглашении полузащитника сборной России с клубом из чемпионата Франции, и напоминаем главную информацию о выступлении 23-летнего уроженца Калтана за монегасков.
Как стало известно «Чемпионату», новый контракт российского полузащитника с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года. Прежний действовал до лета 2023-го. Головин заключил договор на улучшенных условиях, при этом в соглашении нет пункта об отступных.
По данным L"Équipe, до сегодняшнего дня
1. Виссам
2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.
3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.
4. Ислам Слимани — € 380 тыс.
5. Бальде Кейта — € 310 тыс.
6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.
7. Камиль Глик — € 290 тыс.
8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.
9. Александр Головин — € 225 тыс.
10. Адриен Силва — € 220 тыс.
Головин выступает за «Монако» с июля 2018-го. Его трансфер за 30 млн евро стал самой дорогой продажей российского футболиста в истории. На данный момент Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн.
Александр провел в составе монегасков уже 65 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь голевых передач. Россиянин — один из ключевых игроков команды: в нынешнем сезоне наш полузащитник сыграл 2490 минут во всех турнирах. Больше времени на поле провёл только голкипер Бенжамен Леком (2880). В Лиге 1 Головин входит в группу лучших ассистентов команды наряду с Исламом Слимани и Виссамом
По средней оценке за сезон от сайта Whoscored.com Головин (7,11 балла) уступает в «Монако» только тем же
Чемпионат Франции, как и другие ведущие европейские лиги, приостановлен
После 28 туров «Монако» занимает девятое место с 40 очками. Команда Головина отстаёт от зоны Лиги Европы на девять баллов, а от зоны Лиги чемпионов — на десять. В феврале монегаски выдали беспроигрышную серию из пяти матчей, но в последнем туре уступили на выезде «Ницце» (1:2).
«Монако»
Анатолий Романов