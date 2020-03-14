Головину повысили зарплату. Заслужил

Источник: AFP 2020

Александр Головин продлил контракт с «Монако». Рассказываем, что известно о новом соглашении полузащитника сборной России с клубом из чемпионата Франции, и напоминаем главную информацию о выступлении 23-летнего уроженца Калтана за монегасков.

Что известно о новом контракте Головина

Как стало известно «Чемпионату», новый контракт российского полузащитника с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года. Прежний действовал до лета 2023-го. Головин заключил договор на улучшенных условиях, при этом в соглашении нет пункта об отступных.



По данным L"Équipe, до сегодняшнего дня экс-игрок ЦСКА занимал лишь десятое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов монегасков. Вот как выглядел этот список:



1. Виссам Бен-Йеддер — € 650 тыс. (в месяц)



2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.



3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.



4. Ислам Слимани — € 380 тыс.



5. Бальде Кейта — € 310 тыс.



6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.



7. Камиль Глик — € 290 тыс.



8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.



9. Александр Головин — € 225 тыс.



10. Адриен Силва — € 220 тыс.

Сколько стоит Головин

Головин выступает за «Монако» с июля 2018-го. Его трансфер за 30 млн евро стал самой дорогой продажей российского футболиста в истории. На данный момент Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн.



Александр провел в составе монегасков уже 65 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь голевых передач. Россиянин — один из ключевых игроков команды: в нынешнем сезоне наш полузащитник сыграл 2490 минут во всех турнирах. Больше времени на поле провёл только голкипер Бенжамен Леком (2880). В Лиге 1 Головин входит в группу лучших ассистентов команды наряду с Исламом Слимани и Виссамом Бен-Йеддером.

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По средней оценке за сезон от сайта Whoscored.com Головин (7,11 балла) уступает в «Монако» только тем же Бен-Йеддеру со Слимани. Вне всяких сомнений, россиянин заработал новый контракт на улучшенных условиях. По мнению бывшего вице-президента монегасков Вадима Васильева, в будущем клуб может заработать 70−80 млн евро на трансфере полузащитника. За Александром следят топ-клубы Европы.

Что происходит с «Монако» и Лигой 1

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Чемпионат Франции, как и другие ведущие европейские лиги, приостановлен из-за коронавируса на неопределённый срок. Об этом было объявлено в пятницу утром. Монегаски ушли в короткий отпуск, отменив тренировки до 18 марта.



После 28 туров «Монако» занимает девятое место с 40 очками. Команда Головина отстаёт от зоны Лиги Европы на девять баллов, а от зоны Лиги чемпионов — на десять. В феврале монегаски выдали беспроигрышную серию из пяти матчей, но в последнем туре уступили на выезде «Ницце» (1:2).



«Монако» по-прежнему недостаёт стабильности. Одна из причин — смены тренеров. По ходу нынешнего сезона Леонарду Жардима сменил Роберт Морено. «Тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток, — признавался Головин. — Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт. Морено — грамотный, очень большой упор делает на тактику». При испанце Головин уже поиграл и в центре поля, и на обоих флангах полузащиты.