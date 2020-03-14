Футболисты «Ривер Плейта» уйдут на карантин и не сыграют в матче Кубка Суперлиги

Источник: AP 2020

«С 14 марта клуб на неопределенный срок будет закрыт на карантин. Руководство команды следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и указам властей Аргентины. Предпринятые меры помогут сохранить здоровье футболистов, сотрудников клуба, членов их семей и тысяч людей, которые посещают матчи», — сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что несколько дней назад у одного из футболистов команды обнаружил симптомы заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Диагноз не подтвердился, но решение о карантине было принято из соображений безопасности. 14 марта «Ривер Плейт» должен был провести встречу Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман».

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