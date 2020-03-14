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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горячая девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола

Спортивный мир сотрясают новости об отмене тех или иных турниров. Жертвой коронавируса уже пали Лига чемпионов и Лига Европы, на очереди более крупные соревнования: чемпионат Европы и Олимпийские игры, которые вероятно, будут перенесены на следующий год. Помимо этого главные футбольные европейский лиги ушли на внеплановые каникулы, наверняка скоро будет принято подобное решение и в отношении РПЛ.

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В такие моменты хочется пожелать инфицированным спортсменам и их семьям здоровья. Одним из таких людей является защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, ставший первым в серии А футболистом, у кого обнаружили COVID-19. Все это время с ним находится его спутница Микела Персико, которая без сомнений поможет игроку «бело-черных» как можно быстрее восстановиться.

Сам Даниэле уже заверил болельщиков, что с ним все в порядке, и призвал всех соблюдать меры по предотвращению вируса. А Микела даже записала специальное видеообращение, адресованное поклонникам, отметив, что не является носителем коронавируса и в настоящее время находится на карантине.

Микела, как не трудно догадаться, занимается модельным бизнесом, а также вокалом и параллельно работает ведущей на одном из телеканалов. Но несмотря на столь плотное расписание, она является истинной болельщицей «Ювентуса», часто выбираясь на матчи.

Минувшей осенью итальянская пресса активно писала об интересе к Ругани со стороны «Зенита», но в итоге сторонам не удалось договориться. Ругани не является игроком основного состава, проведя в нынешнем сезоне всего семь матчей. Поэтому неудивительно, что он рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде. Нет никаких сомнений, что очаровательная Микела украсила бы собой стадионы Российской премьер-лиги.

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На сегодняшний день в аккаунте Микелы почти 600 тысяч подписчиков, и мы надеемся, что она продолжит радовать своих фолловеров аппетитными фотографиями с тренировок, стадиона «Ювентуса» и совместных с Ругани велопрогулок.

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