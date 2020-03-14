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13:17 (мск), источник: Sport24

Не хватает футбола? Роналдиньо сыграл в парагвайской тюрьме: сделал 11 голов и выиграл 16-килограммового поросенка

Легенде коронавирус ни по чем.

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Источник: AP 2020

Уже больше недели как Роналдиньо вместе с братом Роберто тусят в парагвайской тюрьме. Оба въехали в Асунсьон (для участия в благотворительной акции, по приглашению владельца казино Нельсона Белотти) по поддельным документам — реально загранпаспорта Ронии лишен из-за неуплаты налогов. К бразильцам вломились прямо в номер Yacht and Paraguayan Club Hotel Resort. Ожидалось, что их отпустят или в крайнем случае предпишут домашний арест. Но суд Асунсьона вынес решение об аресте на время следственных действий — максимум процедура может занять до шести месяцев.

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Роналдиньо рассчитывает выйти скорее, а пока не теряет расположения духа.

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И не сидит без дела. Журналист ABC TV Иван Легисамон сообщил: легенда принял приглашение других заключенных поучаствовать в футбольном турнире. Сначала речь шла о том, что Ронни лишь посетит матчи как зритель — а в итоге сыграл и сам.

Соревнования спланировали не под визит легенды: тюремный турнир проводится раз в полгода с участием 194 игроков, разбитых на десять команд. Формат — пять на пять — привычен для Диньо: он давно проявлял себя в футзале и вытворял там фирменные трюки.

Ронни мог сыграть в одной из семи команд: «Вилья Реал», «Пира Гуасу», «Халконес», «Чакарита», «Спорт Эспада», «Спорт Питуфо» и даже «Негро Кумбьеро». Предполагалалось, впрочем, что для команды Диньо правила поменяют. Как писал Fox Deportes, бразилец дал бы своим слишком «явное преимущество», и его голы не должны были считаться. Роналдиньо мог лишь помогать партнерам забивать — так у соперников появились бы хоть какие-то шансы.

Очевидно, планы поменялись. Ронни не просто сыграл, но и назабивал. Известна статистиска финального матча: пять голов, шесть передач. Команда Роналдиньо выиграла 11:2.

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Есть и видео. Магия Волшебника на месте.

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Пополнение в коллецию Роналдиньо, где уже есть кубок чемпиона мира и победителя ЛЧ, чемпионские трофеи Ла Лиги и Серии А и, безусловно, «Золотой мяч».

Главным же призом тюремного турнира стал поросенок весом 16 килограммов (по другим данным — 15). Блюдо зажарили на барбекю.

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Роналдиньо пока далеко до достижения Павла Мамаева: год назад в Бутырской тюрьме он забил семь мячей, причем проведя по тайму за две разные команды заключенных. Еще один хе-трик Мамаев положил в Белгородской колонии — в ворота «Салюта». И тоже выиграл трофей!

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