Не хватает футбола? Роналдиньо сыграл в парагвайской тюрьме: сделал 11 голов и выиграл 16-килограммового поросенка
Легенде коронавирус ни по чем.
Легенде коронавирус ни по чем.
Уже больше недели как Роналдиньо вместе с братом Роберто тусят в парагвайской тюрьме. Оба въехали в Асунсьон (для участия в благотворительной акции, по приглашению владельца казино Нельсона Белотти) по поддельным документам — реально загранпаспорта Ронии лишен
Роналдиньо рассчитывает выйти скорее, а пока не теряет расположения духа.
И не сидит без дела. Журналист ABC TV Иван Легисамон сообщил: легенда принял приглашение других заключенных поучаствовать в футбольном турнире. Сначала речь шла о том, что Ронни лишь посетит матчи как зритель — а в итоге сыграл и сам.
Соревнования спланировали не под визит легенды: тюремный турнир проводится раз в полгода с участием 194 игроков, разбитых на десять команд. Формат — пять на пять — привычен для Диньо: он давно проявлял себя в футзале и вытворял там фирменные трюки.
Ронни мог сыграть в одной из семи команд: «Вилья Реал», «Пира Гуасу», «Халконес», «Чакарита», «Спорт Эспада», «Спорт Питуфо» и даже «Негро Кумбьеро». Предполагалалось, впрочем, что для команды Диньо правила поменяют. Как писал Fox Deportes, бразилец дал бы своим слишком «явное преимущество», и его голы не должны были считаться. Роналдиньо мог лишь помогать партнерам забивать — так у соперников появились бы хоть
Очевидно, планы поменялись. Ронни не просто сыграл, но и назабивал. Известна статистиска финального матча: пять голов, шесть передач. Команда Роналдиньо выиграла 11:2.
Есть и видео. Магия Волшебника на месте.
Пополнение в коллецию Роналдиньо, где уже есть кубок чемпиона мира и победителя ЛЧ, чемпионские трофеи Ла Лиги и Серии А и, безусловно, «Золотой мяч».
Главным же призом тюремного турнира стал поросенок весом 16 килограммов (по другим данным — 15). Блюдо зажарили на барбекю.
Роналдиньо пока далеко до достижения Павла Мамаева: год назад в Бутырской тюрьме он забил семь мячей, причем проведя по тайму за две разные команды заключенных. Еще один