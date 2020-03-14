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13:41 (мск), источник: Советский спорт

Марадона изолирован от команды из-за коронавируса

Аргентинец входит в группу риска.

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Источник: Reuters

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона изолирован от команды.

Мы принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как он входит в группу риска, — сказал глава медицинского штаба клуба Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia.

59-летний легендарный аргентинский футболист на протяжении многих лет испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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