«Тобол» не смог обыграть «Жетысу» в Алматы и впервые потерял очки при Бабаяне

Источник: Reuters

Талдыкорганский «Жетысу» поделил очки с костанайским «Тоболом» в номинально домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 14 марта, на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 0:0.

Для обеих команд эта потеря очков стала первой в сезоне. В первом туре «Тобол», который в декабре возглавил казахстанец Григорий Бабаян, победил на своем поле «Шахтер» — 3:1, а «Жетысу» в гостях обыграл «Каспий» — 2:0.

В третьем туре 21 марта «Тобол» дома примет «Каспий», а «Жетысу» в гостях встретится с «Кайратом».