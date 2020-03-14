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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» не смог обыграть «Жетысу» в Алматы и впервые потерял очки при Бабаяне

Этот матч стал одним из двух первых, прошедших без зрителей из-за коронавируса.

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Источник: Reuters

Талдыкорганский «Жетысу» поделил очки с костанайским «Тоболом» в номинально домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 14 марта, на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 0:0.

Для обеих команд эта потеря очков стала первой в сезоне. В первом туре «Тобол», который в декабре возглавил казахстанец Григорий Бабаян, победил на своем поле «Шахтер» — 3:1, а «Жетысу» в гостях обыграл «Каспий» — 2:0.

В третьем туре 21 марта «Тобол» дома примет «Каспий», а «Жетысу» в гостях встретится с «Кайратом».

Матчи КПЛ со второго тура проходят без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19. В параллельной игре «Иртыш» поделил очки с «Кызыл-Жаром СК» — 1:1, а завтра, 15 марта, состоятся еще четыре встречи: в 15:00 по времени Нур-Султана — «Окжетпес» — «Кайсар», в 16:00 — «Тараз» — «Ордабасы», а в 17:00 — «Каспий» — «Астана» и «Шахтер» — «Кайрат».

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