«Иртыш» и «Кызыл-Жар» не выявили победителя в матче с 17 иностранцами в стартовых составах
Команды набрали первые очки в сезоне.
Команды набрали первые очки в сезоне.
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с петропавловским «Кызыл-Жаром СК» в домашнем матче второго тура казахстанской
Встреча прошла сегодня, 14 марта, и завершилась со счетом 1:1.
Оба гола случились в первом тайме. На 18-й минуте казахстанский защитник Александр Соколенко вывел «Кызыл-Жар СК» вперед, но «Иртыш» ответил мячом португальского хавбека Карлоса Фонсеки на 42-й.
В этом матче из 22 футболистов в стартовых составах только пятеро были казахстанцами. У «Иртыша» с первых минут вышли защитники Руслан Есимов, Артем Попов и Дмитрий Шмитд, а у «Кызыл-Жара СК» вместе с Соколенко — хавбек Виктор Гунченко.
Обе команды набрали по первому очку в КПЛ-2020. В стартовом туре «Кызыл-Жар СК» в Алматы разгромно проиграл «Астане» — 0:4, а «Иртыш» в Кызылорде проиграл «Кайсару» — 0:1.
В третьем туре «Иртыш» 21 марта в Алматы встретится с «Астаной», а «Кызыл-Жар СК» на следующий день на своем поле примет «Окжетпес».
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