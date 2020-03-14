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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» и «Кызыл-Жар» не выявили победителя в матче с 17 иностранцами в стартовых составах

Команды набрали первые очки в сезоне.

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Источник: Reuters

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с петропавловским «Кызыл-Жаром СК» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 14 марта, и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола случились в первом тайме. На 18-й минуте казахстанский защитник Александр Соколенко вывел «Кызыл-Жар СК» вперед, но «Иртыш» ответил мячом португальского хавбека Карлоса Фонсеки на 42-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом матче из 22 футболистов в стартовых составах только пятеро были казахстанцами. У «Иртыша» с первых минут вышли защитники Руслан Есимов, Артем Попов и Дмитрий Шмитд, а у «Кызыл-Жара СК» вместе с Соколенко — хавбек Виктор Гунченко.

Обе команды набрали по первому очку в КПЛ-2020. В стартовом туре «Кызыл-Жар СК» в Алматы разгромно проиграл «Астане» — 0:4, а «Иртыш» в Кызылорде проиграл «Кайсару» — 0:1.

В третьем туре «Иртыш» 21 марта в Алматы встретится с «Астаной», а «Кызыл-Жар СК» на следующий день на своем поле примет «Окжетпес».

Матчи КПЛ со второго тура проходят без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19. В параллельной игре «Жетысу» поделил очки с «Тоболом» — 0:0, а завтра, 15 марта, состоятся еще четыре встречи: в 15:00 по времени Нур-Султана — «Окжетпес» — «Кайсар», в 16:00 — «Тараз» — «Ордабасы», а в 17:00 — «Каспий» — «Астана» и «Шахтер» — «Кайрат».

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