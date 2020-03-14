Президент Футбольного союза Сербии инфицирован коронавирусом

«Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кокезу 42 года, он возглавляет ФСС с мая 2016 года. На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и России. Также россияне сыграют с сербами в группе 3 дивизиона B Лиги наций.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на 13 марта в Сербии зафиксированы 35 случаев заражения коронавирусом.