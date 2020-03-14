Президент Футбольного союза Сербии инфицирован коронавирусом
ТАСС, 14 марта. Тест президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
ТАСС, 14 марта. Тест президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
«Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса», — говорится в сообщении.
Кокезу 42 года, он возглавляет ФСС с мая 2016 года. На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и России. Также россияне сыграют с сербами в группе 3 дивизиона B Лиги наций.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на 13 марта в Сербии зафиксированы 35 случаев заражения коронавирусом.