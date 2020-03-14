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16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
16:12 (мск), источник: ТАСС

Президент Футбольного союза Сербии инфицирован коронавирусом

ТАСС, 14 марта. Тест президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

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«Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса», — говорится в сообщении.

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Кокезу 42 года, он возглавляет ФСС с мая 2016 года. На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и России. Также россияне сыграют с сербами в группе 3 дивизиона B Лиги наций.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на 13 марта в Сербии зафиксированы 35 случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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