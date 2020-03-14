СМИ: Чемпионат Англии по футболу нынешнего сезона на 75% не будет завершен

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«Один высокопоставленный источник в клубе премьер-лиги заявил, что на 75% нынешний сезон не будет завершен», — сообщает Sky.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Английская премьер-лига приостановила до 3 апреля все матчи из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги. В чемпионате Англии сыграно 29 туров из 38. В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» с отрывом от ближайшего преследователя в 25 очков.

По данным на 13 марта, в Великобритании зарегистрировано более 500 случаев заражения, 8 человек умерли.