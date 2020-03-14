Клуб КПЛ подписал сербского футболиста перед матчем с «Астаной»

23-летний футболист взят в аренду у «Пролетара», за который в первой половине сезона провел 15 игр.

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Ранее на родине он также выступал за «Вождовац» и «Инджию».

Основное амплуа Ковачевича — левый защитник. Дебютировать за «Каспий» он может уже завтра, 15 марта, в домашнем матче второго тура КПЛ против «Астаны», который начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.