Клуб КПЛ подписал сербского футболиста перед матчем с «Астаной»
Сербский защитник Боян Ковачевич подписал контракт с актауским «Каспием», сообщает официальный сайт клуба.
Сербский защитник Боян Ковачевич подписал контракт с актауским «Каспием», сообщает официальный сайт клуба.
23-летний футболист взят в аренду у «Пролетара», за который в первой половине сезона провел 15 игр.
Ранее на родине он также выступал за «Вождовац» и «Инджию».
Основное амплуа Ковачевича — левый защитник. Дебютировать за «Каспий» он может уже завтра, 15 марта, в домашнем матче второго тура КПЛ против «Астаны», который начнется в 17:00 по времени
Трансферное окно в КПЛ открыто до апреля.