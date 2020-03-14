Казахстанский клуб объяснил подписание 13 иностранных футболистов на сезон

Сезон клуб начал с гостевой победы над актауским «Каспием» — 2:0, а во втором туре КПЛ сегодня, 14 марта, сыграл вничью с «Тоболом» — 0:0.

В «Жетысу» заявляют, что не могу играть на своем стадионе, потому что компания-подрядчик некачественно выполнила работу.

«Принимая во внимание справедливое недовольство талдыкорганских любителей футбола решением провести первый домашний матч не на собственном поле, а на стадионе города Алматы, считаем необходимым довести до сведения всех болельщиков следующую информацию.

Из-за погодных условий каждый год основное травяное поле на центральном стадионе города Талдыкоргана требует дополнительной консервации по времени и к началу футбольного сезона (в начале марта) травяное покрытие, по естественным причинам, еще не готово к проведению на нем футбольных матчей из-за слабого корневого слоя.

Поэтому первые домашние матчи каждый год проводились на запасном поле с искусственным покрытием. В конце прошлого года комиссия Казахстанской федерации футбола, обследовав искусственное поле, вынесло решение о недопущении проведения матчей премьер-лиги на данном поле по причине изношенности покрытия и вынесла свои рекомендации по проведению необходимых ремонтных работ.

Рассмотрев данное заключение, руководство клуба приняло решение о необходимости полной замены искусственного покрытия. Также было принято решение заодно и провести реконструкцию зрительских мест (в том числе увеличение посадочных мест) и ремонт других помещений стадиона.

С этой целью была подана заявка о выделении необходимых средств из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации и проведение строительных работ. Учитывая, что данная процедура, как и сами ремонтные работы, требуют продолжительного отрезка времени, руководством клуба было решено пока провести косметический ремонт на искусственном поле, в частности проклейка швов и стыков покрытия, замена некоторых небольших отрезков покрытия, выравнивание неровных поверхностей и так далее. Для проведения данных работ было привлечено ТОО «Нью Флор», отобранное согласно ценовому предложение​ и предоставившее наиболее низкие расценки за свои услуги.

К сожалению, как показало дальнейшее использование покрытия в ходе зимних условий, к началу нового футбольного сезона покрытие вновь пришло в негодность по причине некачественного исполнения работ ТОО «Нью Флор». В результате за несколько дней до начала первого домашнего матча в Талдыкоргане, прибывшая комиссия КФФ вновь вынесла заключение о непригодности искусственного поля к проведению матча команд премьер-лиги. В итоге было принято решение о переносе домашней игры в город Алматы на стадион «Жас Кыран», где проводят свои домашние матчи еще четыре команды премьер-лиги, также по причине не готовности домашних полей.

Все спорные вопросы по поводу некачественного исполнения ремонтных работ с компанией-поставщиком услуг будут решаться в судебном порядке. В то же время, в течении текущего года все ремонтные работы уже по полной замене искусственного поля с подогревом, а также реконструкция посадочных​ мест и других помещений центрального стадиона, после выделения всех необходимых средств, будут выполнены в полном объеме, что позволит обеспечить качественные условия для проведения футбольных матчей, как для команд, так и для болельщиков.

По легионерам.

По поводу излишнего количества иностранных легионеров в команде «Жетысу», (утверждается, что их число насчитывает 13 игроков), сообщаем следующее: на текущий сезон акимом области перед командой «Жетысу» поставлена как никогда амбициозная задача — войти в первую тройку команд премьер-лиги.

В связи с этим тренерским штабом команды «Жетысу» во главе с его главным тренером Дмитрием Огай проведена большая селекционная работа в ходе зимних учебно-тренировочных сборов. Были отобраны те игроки, которые по мнению тренерского штаба, смогут обеспечить выполнение стоящей перед ними задачи. Конечно, учитывался и лимит​ финансовых возможностей клуба «Жетысу».

Всего было отобрано 25 игроков, из них восемь легионеров (два из Болгарии и Сербии, по одному — из Литвы, Португалии, Таджикистана и Бельгии). Еще пять граждан Белоруссии по новым межправительственным соглашениям не считаются легионерами. Таким образом, в команде «Жетысу» лимит на количество легионеров не превышен и полностью соответствует установленным правилам. Остальные 12 игроков команды являются гражданами Казахстана. Из них двое являются местными воспитанниками.

Дирекция клуба «Жетысу» придерживается принципиальной позиции: ни коим образом не вмешиваться в работу тренерского штаба, в части набора, как игроков так и тренеров, проведения тренировочного процесса и футбольных матчей. Все указанные решения принимаются исключительно главным тренером и входят в его компетенцию, как и персональная ответственность за результаты команды и всего сезона.