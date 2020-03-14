Казахстанский клуб объяснил подписание 13 иностранных футболистов на сезон
Талдыкорганский «Жетысу» выпустил на официальном сайте заявление, в котором объяснил, почему играет домашние матчи в Алматы и зачем подписал 13 иностранных футболистов.
Талдыкорганский «Жетысу» выпустил на официальном сайте заявление, в котором объяснил, почему играет домашние матчи в Алматы и зачем подписал 13 иностранных футболистов.
Сезон клуб начал с гостевой победы над актауским «Каспием» — 2:0, а во втором туре КПЛ сегодня, 14 марта, сыграл вничью с «Тоболом» — 0:0.
В «Жетысу» заявляют, что не могу играть на своем стадионе, потому что
«Принимая во внимание справедливое недовольство талдыкорганских любителей футбола решением провести первый домашний матч не на собственном поле, а на стадионе города Алматы, считаем необходимым довести до сведения всех болельщиков следующую информацию.
Поэтому первые домашние матчи каждый год проводились на запасном поле с искусственным покрытием. В конце прошлого года комиссия Казахстанской федерации футбола, обследовав искусственное поле, вынесло решение о недопущении проведения матчей
Рассмотрев данное заключение, руководство клуба приняло решение о необходимости полной замены искусственного покрытия. Также было принято решение заодно и провести реконструкцию зрительских мест (в том числе увеличение посадочных мест) и ремонт других помещений стадиона.
С этой целью была подана заявка о выделении необходимых средств из областного бюджета на разработку
К сожалению, как показало дальнейшее использование покрытия в ходе зимних условий, к началу нового футбольного сезона покрытие вновь пришло в негодность по причине некачественного исполнения работ ТОО «Нью Флор». В результате за несколько дней до начала первого домашнего матча в Талдыкоргане, прибывшая комиссия КФФ вновь вынесла заключение о непригодности искусственного поля к проведению матча команд
Все спорные вопросы по поводу некачественного исполнения ремонтных работ с
По легионерам.
По поводу излишнего количества иностранных легионеров в команде «Жетысу», (утверждается, что их число насчитывает 13 игроков), сообщаем следующее: на текущий сезон акимом области перед командой «Жетысу» поставлена как никогда амбициозная задача — войти в первую тройку команд
В связи с этим тренерским штабом команды «Жетысу» во главе с его главным тренером Дмитрием Огай проведена большая селекционная работа в ходе зимних
Всего было отобрано 25 игроков, из них восемь легионеров (два из Болгарии и Сербии, по одному — из Литвы, Португалии, Таджикистана и Бельгии). Еще пять граждан Белоруссии по новым межправительственным соглашениям не считаются легионерами. Таким образом, в команде «Жетысу» лимит на количество легионеров не превышен и полностью соответствует установленным правилам. Остальные 12 игроков команды являются гражданами Казахстана. Из них двое являются местными воспитанниками.
Дирекция клуба «Жетысу» придерживается принципиальной позиции: ни коим образом не вмешиваться в работу тренерского штаба, в части набора, как игроков так и тренеров, проведения тренировочного процесса и футбольных матчей. Все указанные решения принимаются исключительно главным тренером и входят в его компетенцию, как и персональная ответственность за результаты команды и всего сезона.
Поэтому руководство клуба «Жетысу» относится с пониманием ко всем кадровым решениям тренерского штаба и полностью поддерживает все их действия, направленные на выполнение поставленной перед всеми общей задачи, — пишет официальный сайт клуба.