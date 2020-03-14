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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке действующий обладатель кубка страны на поле солигорского стадиона «Строитель» победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0. Оба гола забил Юрий Кендыш — на 88-й минуте игры он открыл счет, а перед финальным свистком с пенальти установил окончательный результат.

В первой встрече команд, прошедшей 9 марта в Жодино, футболисты «Шахтера» выиграли со счетом 1:0.

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Позже вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет у себя дома с минским «Динамо». Первый поединок этих команд, состоявшийся на динамовской арене, завершился волевой викторией борисовчан — 2:1. Матч на поле «Борисов-Арены» начнется в 18.30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен 15 марта. На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским «Динамо». В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью — 0:0. Арбитр той игры Виталий Севостьяник вынес игрокам 9 предупреждений, а также удалил с поля четырех футболистов.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро».

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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