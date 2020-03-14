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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» обратился к фанатам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Это сложные дни для всех. Мы живём, переживая за происходящее, ставим себя на место тех, кто сильно пострадал, поскольку это напрямую затронуло их, их семью или друзей, или потому, что они работают на передовой, борясь с вирусом в больницах и медицинских центрах. Хочу послать много сил всем этим людям. Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент. Вы должны следовать указаниям организаций здравоохранения и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этой проблемой. Сейчас нужно быть ответственным и оставаться дома. Кроме того, этот момент идеально подходит, чтобы насладиться временем с близкими, с которыми мы не всегда успеваем побыть вместе. Обнимаю всех. Надеюсь, мы сможем исправить ситуацию как можно скорее», — написал Месси.

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