Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
71
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
19:13 (мск), источник: ТАСС

Александр Головин продлил контракт с «Монако»

ТАСС, 14 марта. Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, продлил контракт с полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AFP 2020

Новое соглашение с игроком рассчитано до 2024 года. Предыдущее истекало в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €25 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за €30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел 30 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Всего за клуб он сыграл 65 матчей (7 голов, 8 результативных передач). В составе сборной России Головин провел 33 игры, 5 раз поразив ворота соперника и отдав 10 голевых передач.

Выступая за ЦСКА, Головин стал чемпионом России по итогам сезона-2015/16.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» занимает девятое место в чемпионате Франции, набрав 40 очков после 28 матчей. В пятницу Французская федерация футбола остановила на неопределенный срок все матчи внутренних первенств из-за распространения в стране заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Читайте также
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
IBU признал российского биатлониста новичком года
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
«Арсенал» играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь