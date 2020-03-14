Футболисты БАТЭ пробились в полуфинал Кубка Беларуси, одолев минское «Динамо»

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После волевой виктории в Минске со счетом 2:1, подопечные Кирилла Альшевского и на поле «Борисов-Арены» уступали динамовцам. В первом тайме ворота хозяев дважды поразил бывший игрок борисовочан Алексей Риос, но Дмитрий Бага и Егор Филипенко дважды сравнивали результат. После перерыва минчане продолжали атаковать и на 72-й минуте игры их новичок Иван Бахар забил гол, но судьи зафиксировали офсайд. А через 12 минут судьба путевки в полуфинал была решена после удара форварда БАТЭ Максим Скавыш — 3:2.

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Также в субботу участником полуфинальной стадии стал нынешний обладатель Кубка страны солигорский «Шахтер», который дважды победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 1:0 (в гостях) и 2:0 (дома).

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен в воскресенье, 15 марта. На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским «Динамо». В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью — 0:0.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро».

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».