Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
71
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан провел десятый матч за «Аль-Айн»

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» в гостевом матче чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:3. На 39-й минуте тоголезец Лаба Коджо вывел «Аль-Айн» вперед, но хозяева ответили голами Омара Абдулрахмана на 43-й, бразильца Кено на 82-й и Али Мабхута на 94-й.

Читайте также
Первый гол Исламхана за «Аль-Айн» помог клубу выйти в финал Кубка Президента ОАЭ

При этом гости с 69-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Бондара.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе. На 76-й минуте казахстанца заменил защитник Мохаммед Ахмед.

С 37 очками «Аль-Айн» идет вторым, отставая на шесть баллов от лидирующего «Аль-Ахли». Третье место с 36 очками занимает «Аль-Джазира». В следующем туре клуб Исламхана 19 марта в 22:30 по времени Нур-Султана дома примет «Бани Яс», который с 23 очками идет девятым.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. На счету хавбека сборной Казахстана теперь 10 матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Исламхан провел десятый матч за "Аль-Айн"
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Чемпион на седьмом небе. «Зенит» одержал разгромную победу
«Исключительные меры»: соперник СКА снялся с плей-офф КХЛ
КХЛ сделала заявление по ситуации, связанной с коронавирусом
СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится позже обещанного
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь