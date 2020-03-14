Исламхан провел десятый матч за «Аль-Айн»
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» в гостевом матче чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» в гостевом матче чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:3. На 39-й минуте тоголезец Лаба Коджо вывел «Аль-Айн» вперед, но хозяева ответили голами Омара Абдулрахмана на 43-й, бразильца Кено на 82-й и Али Мабхута на 94-й.
При этом гости с 69-й минуты играли в меньшинстве
В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе. На 76-й минуте казахстанца заменил защитник Мохаммед Ахмед.
С 37 очками «Аль-Айн» идет вторым, отставая на шесть баллов от лидирующего «Аль-Ахли». Третье место с 36 очками занимает «Аль-Джазира». В следующем туре клуб Исламхана 19 марта в 22:30 по времени
В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. На счету хавбека сборной Казахстана теперь 10 матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.