Исламхан провел десятый матч за «Аль-Айн»

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:3. На 39-й минуте тоголезец Лаба Коджо вывел «Аль-Айн» вперед, но хозяева ответили голами Омара Абдулрахмана на 43-й, бразильца Кено на 82-й и Али Мабхута на 94-й.

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При этом гости с 69-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Бондара.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе. На 76-й минуте казахстанца заменил защитник Мохаммед Ахмед.

С 37 очками «Аль-Айн» идет вторым, отставая на шесть баллов от лидирующего «Аль-Ахли». Третье место с 36 очками занимает «Аль-Джазира». В следующем туре клуб Исламхана 19 марта в 22:30 по времени Нур-Султана дома примет «Бани Яс», который с 23 очками идет девятым.