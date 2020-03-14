СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится не ранее 3 мая
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпионат Италии по футболу, приостановленный
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпионат Италии по футболу, приостановленный
Премьер Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что все спортивные мероприятия в стране, в том числе футбольный чемпионат, отменяются до 3 апреля
По информации источника, большинство медицинских работников клубов уверены, что приостановку соревнований придется отложить еще на месяц, так как принимаемые меры не замедлили процесс заражения. Предполагается, что чемпионат Италии возобновится не ранее 3 мая, а футболисты вернутся к тренировкам за две недели до этого. С учетом того, что УЕФА рассматривает вопрос о переносе чемпионата Европы на следующий год, это может дать клубам больше времени для завершения сезона.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.