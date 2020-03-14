СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится не ранее 3 мая

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что все спортивные мероприятия в стране, в том числе футбольный чемпионат, отменяются до 3 апреля из-за коронавируса. По последним данным, в итальянских клубах зафиксировано 11 случаев заражения инфекцией: в «Сампдории» заболело семь игроков, в «Фиорентине» — трое, в туринском «Ювентусе» — один, отмечается в материале.

По информации источника, большинство медицинских работников клубов уверены, что приостановку соревнований придется отложить еще на месяц, так как принимаемые меры не замедлили процесс заражения. Предполагается, что чемпионат Италии возобновится не ранее 3 мая, а футболисты вернутся к тренировкам за две недели до этого. С учетом того, что УЕФА рассматривает вопрос о переносе чемпионата Европы на следующий год, это может дать клубам больше времени для завершения сезона.