Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
71
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится не ранее 3 мая

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпионат Италии по футболу, приостановленный из-за распространения коронавируса в стране, возобновится не 3 апреля, а на месяц позже, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что все спортивные мероприятия в стране, в том числе футбольный чемпионат, отменяются до 3 апреля из-за коронавируса. По последним данным, в итальянских клубах зафиксировано 11 случаев заражения инфекцией: в «Сампдории» заболело семь игроков, в «Фиорентине» — трое, в туринском «Ювентусе» — один, отмечается в материале.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, большинство медицинских работников клубов уверены, что приостановку соревнований придется отложить еще на месяц, так как принимаемые меры не замедлили процесс заражения. Предполагается, что чемпионат Италии возобновится не ранее 3 мая, а футболисты вернутся к тренировкам за две недели до этого. С учетом того, что УЕФА рассматривает вопрос о переносе чемпионата Европы на следующий год, это может дать клубам больше времени для завершения сезона.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Чемпион на седьмом небе. «Зенит» одержал разгромную победу
«Исключительные меры»: соперник СКА снялся с плей-офф КХЛ
КХЛ сделала заявление по ситуации, связанной с коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь