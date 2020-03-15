Бывший одноклубник Роналду вспомнил о ночных походах португальца в «Макдоналдс»

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Руни рассказал, как, еще будучи игроком «Юнайтед», много времени проводил с Роналду. «Я помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в “Макдоналдс”, потому что он хотел бигмак. Он пытался набрать вес, потому что был худым», — заявил футболист.

Кроме того, Руни удивился, как сейчас Роналду удается держать себя в идеальной форме и есть шесть раз в день.

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12 марта Роналду заявил, что не вернется в расположение туринского «Ювентуса», пока вспышка коронавируса не пойдет на спад. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С клубом он трижды выигрывал Английскую премьер-лигу и один раз — Лигу чемпионов. Также форвард известен выступлениями за мадридский «Реал», с которым он четырежды брал Лигу чемпионов и дважды — национальный чемпионат. С 2018 года португалец выступает за «Ювентус».