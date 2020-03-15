Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Спартак-2
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Ротор
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Краснодар-2
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Армавир
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Торпедо М
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
20
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
11:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы сделали шаг вперед». Шпилевский заявил о готовности «Кайрата» одержать первую выездную победу в сезоне

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал готовность своей команды ко второму туру КПЛ. Он отметил, что футболисты «Шахтера» могут дать бой, а также рассказал о ротации состава.

Наверх

Напомним, карагандинский клуб примет «Кайрат» сегодня, 15 марта, в Костанае. Встреча начнется в 17:00 по столичному времени.

Читайте также
«Кайрат» одержал разгромную победу и возглавил КПЛ

«У нас было не так много времени на подготовку к этому матчу. Однако мы готовы к такому ритму. Наоборот, мы рады возможности за короткий срок сыграть несколько матчей и постараться набрать большое количество очков. Мы видим, что все футболисты в хороших кондициях. Мы постоянно исследуем данные по проделанной работе каждым игроком. Мы довольны отдачей. В матче, который прошел в среду, мы сделали шаг вперед. Надеюсь, мы сумеем одержать первую выездную победу. Понятно, что матч будет непростым, так как нам будет противостоять команда, которая уступила в первом туре. Она будет гореть желанием реабилитироваться, поэтому даст нам бой. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому как против нас будет играть хороший соперник. Мы потратили немало эмоций в среду, но этот матч в прошлом. Нам нужно концентрироваться на следующей игре. И ставить задачу — побеждать в каждой игре. Вне заявки на матч остались Еркебулан Сейдахмет, который тренируется по индивидуальной программе, а также Данияр Усенов, который получил небольшое повреждение на тренировке. Что касается ротации состава, то мы все прекрасно помним, что в прошлом году на этом стадионе ярко проявил себя Султанбек Астанов, дубль сделал Дерин Эсеола. Мы учитываем этот фактор, поэтому оба наверняка получат игровое время и шанс проявить себя», — цитирует Шпилевского сайт «Кайрата».

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Роналду отдаст свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом
Матч в Сочи без зрителей и еще две встречи РПЛ пройдут сегодня
Коронавирус может повлиять на рассмотрение дела «Ман Сити» в CAS
Самуэльссон вступился за Логинова в ситуации с обысками на ЧМ
СМИ: Еще один игрок НБА инфицирован коронавирусом
Клубы КХЛ изъявили желание продолжить сезон
Промоутер Фьюри назвал клеветой слухи о взятке фермеру
Тактика Евсеева снова сработает: прогноз на матч ЦСКА — «Уфа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь