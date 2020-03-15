«Мы сделали шаг вперед». Шпилевский заявил о готовности «Кайрата» одержать первую выездную победу в сезоне

«У нас было не так много времени на подготовку к этому матчу. Однако мы готовы к такому ритму. Наоборот, мы рады возможности за короткий срок сыграть несколько матчей и постараться набрать большое количество очков. Мы видим, что все футболисты в хороших кондициях. Мы постоянно исследуем данные по проделанной работе каждым игроком. Мы довольны отдачей. В матче, который прошел в среду, мы сделали шаг вперед. Надеюсь, мы сумеем одержать первую выездную победу. Понятно, что матч будет непростым, так как нам будет противостоять команда, которая уступила в первом туре. Она будет гореть желанием реабилитироваться, поэтому даст нам бой. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому как против нас будет играть хороший соперник. Мы потратили немало эмоций в среду, но этот матч в прошлом. Нам нужно концентрироваться на следующей игре. И ставить задачу — побеждать в каждой игре. Вне заявки на матч остались Еркебулан Сейдахмет, который тренируется по индивидуальной программе, а также Данияр Усенов, который получил небольшое повреждение на тренировке. Что касается ротации состава, то мы все прекрасно помним, что в прошлом году на этом стадионе ярко проявил себя Султанбек Астанов, дубль сделал Дерин Эсеола. Мы учитываем этот фактор, поэтому оба наверняка получат игровое время и шанс проявить себя», — цитирует Шпилевского сайт «Кайрата».