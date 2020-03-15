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13:16 (мск), источник: Газета.Ру

Холанд может стать игроком «Ювентуса»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может стать игроком туринского «Ювентуса».

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, действующие чемпионы Италии следят за прогрессом 19-летнего футболиста «шмелей», который перешел туда в минувшее зимнее трансферное окно из австрийского «Зальцбурга».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бьянконери» при проведении переговоров рассчитывают на свои хорошие взаимоотношения с Мини Районной, представляющим интересы молодого скандинава.

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