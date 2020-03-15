Холанд может стать игроком «Ювентуса»
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может стать игроком туринского «Ювентуса».
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может стать игроком туринского «Ювентуса».
Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, действующие чемпионы Италии следят за прогрессом 19-летнего футболиста «шмелей», который перешел туда в минувшее зимнее трансферное окно из австрийского «Зальцбурга».
«Бьянконери» при проведении переговоров рассчитывают на свои хорошие взаимоотношения с Мини Районной, представляющим интересы молодого скандинава.