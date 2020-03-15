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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду отдаст свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Marca.

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Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Партнер Роналду по команде Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария. В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.


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