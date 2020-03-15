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15:06 (мск), источник: ТАСС

Коронавирус обнаружен у бывшего футболиста «Зенита» Гарая, выступающего в «Валенсии»

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», ныне выступающий за испанскую «Валенсию» аргентинец Эсекьель Гарай заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в Instagram.

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Источник: Reuters

Гарай перешел в «Валенсию» в августе 2016 года из «Зенита», стоимость трансфера составила €24 млн. За российскую команду аргентинский защитник провел 75 матчей. В нынешнем сезоне в составе «Валенсии» 33-летний Гарай провел 23 игры во всех турнирах. Вместе с ним за испанскую команду выступает игрок сборной России Денис Черышев.

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«Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус у меня дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции», — написал Гарай.

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Гарай в составе «Зенита» выиграл чемпионат России в сезоне-2014/15 и Кубок России (2015/16). Также на его счету есть победы в Кубке Испании — в сезоне-2010/11 в составе мадридского «Реала» и в сезоне-2018/19 в составе «Валенсии». Выступая за португальскую «Бенфику», в сезоне-2013/14 он выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Вместе со сборной Аргентины Гарай стал олимпийским чемпионом в 2008 году, серебряным призером чемпионата мира 2014 года и Кубка Америки 2015 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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