«Ордабасы» проиграл «Таразу» в матче с двумя автоголами и двумя пенальти

Встреча команд прошла в Таразе и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте, когда защитник «Ордабасы» Александр Симчевич, пытаясь прервать передачу соперника, срезал мяч в свои ворота.

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На 33-й минуте «Тараз» удвоил преимущество. И вновь не обошлось без помощи соперника. На этот раз ошибку одноклубника повторил Александр Клещенко, неудачно сыгравший после розыгрыша углового.

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В самом начале второго тайма (47-я) Абзал Таубай оказался первым на добивании и довел счет до 3:0.

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На 55-й минуте «Ордабасы» получил право на 11-метровый. К точке подошел Абдуллай Диакате и отыграл один мяч. Спустя 14 минут Диаките оформил дубль с пенальти и сократил отставание до минимума.

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При этом «Тараз» с 69-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Михаила Мищенко за две желтые карточки.