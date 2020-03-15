«Кайрат» пропустил от бывшего игрока и потерпел первое поражение в КПЛ-2020
Алмтаинский «Кайрат» проиграл карагандинскому «Шахтеру» во второму туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алмтаинский «Кайрат» проиграл карагандинскому «Шахтеру» во второму туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола на 17-й минуте стал нападающий «Шахтера» Бауыржан Турысбек, который в прошлом играл за «Кайрат».
Добавим, что в перерыве матча «Кайрат» остался без главного тренера — Алексей Шпилевский получил красную карточку за выкрик в адрес судьи.
Для «Кайрата» это поражение стало первым в сезоне после двух побед. «Шахтер» же набрал первые три очка.