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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пропустил от бывшего игрока и потерпел первое поражение в КПЛ-2020

Алмтаинский «Кайрат» проиграл карагандинскому «Шахтеру» во второму туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола на 17-й минуте стал нападающий «Шахтера» Бауыржан Турысбек, который в прошлом играл за «Кайрат».

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что в перерыве матча «Кайрат» остался без главного тренера — Алексей Шпилевский получил красную карточку за выкрик в адрес судьи.

Для «Кайрата» это поражение стало первым в сезоне после двух побед. «Шахтер» же набрал первые три очка.

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