«Кайрат» пропустил от бывшего игрока и потерпел первое поражение в КПЛ-2020

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола на 17-й минуте стал нападающий «Шахтера» Бауыржан Турысбек, который в прошлом играл за «Кайрат».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nLTSCeWiDw0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что в перерыве матча «Кайрат» остался без главного тренера — Алексей Шпилевский получил красную карточку за выкрик в адрес судьи.