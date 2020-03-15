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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла новичка КПЛ и сместила «Кайрат» с первого места

Футболисты «Астаны» обыграли актауский «Каспий» во втором туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч состоялся в Актау и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Подопечные Михала Билека сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника три безответных мяча. Сначала на 16-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти, а спустя две минуты Тигран Барсегян удвоил преимущество «Астаны». На 41-й минуте отличился Юрий Логвиненко.

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Во втором тайме новичок КПЛ отыграл два мяча. Сначала 63-й минуте у «Каспия» забил Александр Станисавлевич, а в компенсированное время — Тарас Бондаренко.

Благодаря этой победе «Астана» набрала семь очков и вышла на первое место, сместив «Кайрат», который уступил «Шахтеру».

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