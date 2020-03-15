«Астана» обыграла новичка КПЛ и сместила «Кайрат» с первого места

Источник: Reuters

Матч состоялся в Актау и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Подопечные Михала Билека сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника три безответных мяча. Сначала на 16-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти, а спустя две минуты Тигран Барсегян удвоил преимущество «Астаны». На 41-й минуте отличился Юрий Логвиненко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xYAUW3Gi8a0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/affL_fRuvy8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QIL76tZ083o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме новичок КПЛ отыграл два мяча. Сначала 63-й минуте у «Каспия» забил Александр Станисавлевич, а в компенсированное время — Тарас Бондаренко.