«Астана» обыграла новичка КПЛ и сместила «Кайрат» с первого места
Футболисты «Астаны» обыграли актауский «Каспий» во втором туре казахстанской
Футболисты «Астаны» обыграли актауский «Каспий» во втором туре казахстанской
Матч состоялся в Актау и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Подопечные Михала Билека сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника три безответных мяча. Сначала на 16-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти, а спустя две минуты Тигран Барсегян удвоил преимущество «Астаны». На 41-й минуте отличился Юрий Логвиненко.
Во втором тайме новичок КПЛ отыграл два мяча. Сначала 63-й минуте у «Каспия» забил Александр Станисавлевич, а в компенсированное время — Тарас Бондаренко.
Благодаря этой победе «Астана» набрала семь очков и вышла на первое место, сместив «Кайрат», который уступил «Шахтеру».