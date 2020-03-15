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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» Черышева сообщила о 5 случаях заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте сообщил, что в команде обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.

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Отмечается, что заболели как игроки основной команды, так и тренеры. Все они изолированы дома и находятся в хорошем состоянии. Ранее в воскресенье защитник «летучих мышей» Эсекьель Гарай сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

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За «Валенсию» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5,7 тысячи человек скончались.

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