«Валенсия» Черышева сообщила о 5 случаях заражения коронавирусом

Отмечается, что заболели как игроки основной команды, так и тренеры. Все они изолированы дома и находятся в хорошем состоянии. Ранее в воскресенье защитник «летучих мышей» Эсекьель Гарай сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.