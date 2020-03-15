«Валенсия» Черышева сообщила о 5 случаях заражения коронавирусом
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте сообщил, что в команде обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте сообщил, что в команде обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что заболели как игроки основной команды, так и тренеры. Все они изолированы дома и находятся в хорошем состоянии. Ранее в воскресенье защитник «летучих мышей» Эсекьель Гарай сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
За «Валенсию» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5,7 тысячи человек скончались.