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17:02 (мск), источник: Sport24

Черышева не оказалось в числе заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии»

Российского полузащитника Дениса Черышева не оказалось в числе заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».

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Сегодня, 15 марта, «Валенсия», за которую играет Черышев, официально сообщила о пяти заболевших коронавирусом, но не стала разглашать их фамилии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испанские СМИ сообщают, что коронавирусом заболели футболисты Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя, а также два члена тренерского штаба «Валенсии». Отмечается, что все они чувствуют себя нормально, болезнь протекает бессимптомно.

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