Черышева не оказалось в числе заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии»

Сегодня, 15 марта, «Валенсия», за которую играет Черышев, официально сообщила о пяти заболевших коронавирусом, но не стала разглашать их фамилии.

Испанские СМИ сообщают, что коронавирусом заболели футболисты Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя, а также два члена тренерского штаба «Валенсии». Отмечается, что все они чувствуют себя нормально, болезнь протекает бессимптомно.